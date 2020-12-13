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    الشيخ نواف الأحمد القسم في مجلس الأمة الكويتي، الكويت 30 سبتمبر 2020

    بعد الانتخابات التشريعية... صحف كويتية تتحدث عن تغيير 8 وزراء

    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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    كشفت صحف كويتية طبيعة التغيير الذي سيتم داخل تشكيلة الحكومة المرتقبة عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، مؤكدة أنه سيطال 8 وزراء حاليين.

    فقد أكدت صحيفة "القبس" الكويتية أن "مصادر مطلعة" كشفت لها أن الحكومة تقرأ بحذر نتائج الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في الخامس من ديسمبر الجاري، ودلالات مخرجاتها، ليتم التشكيل وفق ما تمخضت عنه الانتخابات بصورة تضمن سلاسة في التعامل مع البرلمان.

    الشيخ نواف الأحمد في مجلس الأمة الكويتي، الكويت 30 سبتمبر 2020
    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
    أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
    وبحسب الصحيفة الكويتية قالت المصادر إن 8 وزراء على الأقل من التشكيلة الحكومية الحالية سيطولهم التغيير، في خطوة تستهدف تجديد الدماء وتهيئة الأرضية للتماهي مع تركيبة البرلمان.

    يذكر أن الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الكويتي من المقرر له أن يبدأ بعد غد (الثلاثاء) 15 ديسمبر/ كانون أول.

    وقد أكدت المصادر أن الوزراء الذين سيتم تغييرهم هم وزير التربية والتعليم العالي، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الإعلام، ووزير المواصلات، فيما أكدت المصادر أن وزيرَي الخارجية الشيخ أحمد الناصر والصحة باسل الصباح مستمرّان في الحكومة الجديدة.

    وقالت المصادر للصحيفة الكويتية إن أحد أفراد الأسرة الحاكمة سيتولى منصب وزارة الداخلية، بديلا عن وزير الداخلية الحالي أنس الصالح.

    وقد أكد كثير من الوزراء في الحكومة الحالية أنهم لم يتلقوا اتصالات تؤكد بقاءهم او تنفيه، وهو ما فسره كثيرون بأنه حذر حكومي سيستمر حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان التشكيلة الرسمية.

    جدير بالذكر أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، كان قد أصدر الثلاثاء الماضي، أمرا أميريا، بإعادة تكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح برئاسة مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

    ونص الأمر الأميري بحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا) على أنه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442 هـ، الموافق 6 ديسمبر 2020 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي: مادة أولى - يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".

    وكان أمير الكويت قد وافق، الأحد الماضي، على قبول استقالة الحكومة برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح، وذلك بعد يوم واحد من إجراء انتخابات مجلس الأمة (البرلمان).

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    الحكومة, تغيير الحكومة, الكويت
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