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    رئيس اتحادات النقل البري بلبنان: اتخذنا قرارا بالتصعيد والإضرابات

    © AP Photo / Hussein Malla
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    قال بسام طليس، رئيس اتحادات النقل البري في لبنان، إنهم قد اتخذوا قرارا بالتصعيد والتحرك والإضرابات.

    وبحسب موقع النشرة اللبناني فقد أوضح طليس معارضة قطاع النقل البري لرفع الدعم، مؤكدا أنه عندما وضع الدعم على المواد الغذائية لم يتم استشارة ​الاتحاد العمالي العام​.

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    © AFP 2020 / MAHMOUD ZAYYAT
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    وقال: "لقد اتخذنا القرار بالذهاب إلى التصعيد والتحرك والإضرابات، واجتماعات السراي لم تنتهِ إلى وضع ورقة، ولم يطرح علينا أي حل، ونؤكد أن أي طرح أو أي كلام عن رفع الدعم إن لم يكن محميا بتشريعات تحمي المواطن فلن نقبل به".

    وتحدث طليس عن المحروقات بوصفها عصب عمل اتحادات النقل البري قائلا: "موضوع المحروقات متصل بكل شأن من شؤون المواطن اللبناني وعلى الدولة اللبنانية التفكير بالإجمال، ونحن في أزمة حقيقية".

    وقال: "دعم 320 سلعة غذائية غير مفهوم، والتفكير الصحيح يبدأ بدعم المواطن اللبناني لا السلع".

    وأشار إلى أنهم شاركوا في اجتماعات السراي المتعلقة بالدعم، معلقا: "ولكننا لم نفهم شيئاً، إلا ما معناه أننا في أزمة واقتربنا من الخط الأحمر".

    وذكّر طليس بأن "دور النقابات والاتحادات العمالية هو مناقشة الأوراق الواردة إليها وليس من مسؤوليتها تقديم الطروحات والاقتراحات".

    وأشار رئيس اتحادات النقل البري إلى أنهم يعتبون على الحكومات المتعاقبة غياب الشفافية في التعاطي معهم، لافتا الى أن "المواطن اللبناني لم يقصر بواجباته تجاه دولته فلماذا يتم ايصاله الى حائط مسدود".

    يذكر أن لبنانيين نظموا اعتصاما في ساحة رياض الصلح قبالة السرايا الحكومية، احتجاجا على رفع الدعم عن المواد والسلع الأساسية.

    وكانت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، قد حذرتا من أن لبنان على وشك مواجهة "كارثة اجتماعية" مع اقتراب موعد إلغاء الدعم عن السلع الأساسية.

    وقال مراقبون إن "الأزمة الاقتصادية في لبنان مستمرة، ما دامت القوى السياسية لم تنجح في تشكيل حكومة من المستقلين"، مؤكدين أن "الدعم الدولي مرهون بهذه الخطوة".

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    تشكيل الحكومة اللبنانية, سعد الحريري, رفع الدعم الحكومي, لبنان
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