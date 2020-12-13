وزير الاستخبارات الإسرائيلي: تطبيع العلاقات مع المغرب إنجاز غير مسبوق

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن تطبيع العلاقات مع المغرب إنجاز غير مسبوق.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، ظهر اليوم الأحد، على لسان كوهين أن تطبيع العلاقات مع المغرب هو إنجاز غير مسبوق، متوقعا توقيع المزيد من الدول العربية والإسلامية اتفاق سلام مع بلاده، في القريب العاجل.

השר @elicoh1 מעריך אצל @amirivgi: "בניז'ר צפויות בחירות. ככל שייבחר מועמד פרו מערבי, זה יגדיל את הסיכוי להסכם שלום ונורמליזציה. אינדונזיה היא בהחלט מדינה רלוונטית, אין שום סיבה שתהליך השלום לא יתקדם גם איתה" https://t.co/lAjBxT3vnI — גלצ (@GLZRadio) December 13, 2020

وأكد كوهين حيال الانتخابات في النيجر، أنه كلما جاء مرشح موالي للغرب، زادت فرص توقيع اتفاق سلام وتطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى احتمال توقيع اتفاق سلام مع إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، موضحا أنه لا يوجد سبب يمنع إتمام عملية السلام معها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية التي تتنازع الرباط وجبهة البوليساريو السيادة عليها.

وتبع ذلك، إعلان العاهل المغربي استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي، مشددا على أن ذلك "لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.