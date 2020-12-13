القوات العراقية تلقي القبض على مطلوبين وتضبط كميات من السلاح... صور

نفذت القوات العراقية، اليوم الأحد، حملات تفتيش وملاحقة المطلوبين ضمن عمليات "الوعد الصادق" في محافظة البصرة، جنوبي العراق.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، على صفحته الرسمية في "تويتر": خلال عمليات "الوعد الصادق" في البصرة، تمكن أبطال الفرقة المدرعة التاسعة من القاء القبض على 19 مطلوبا".

وأشار رسول إلى "العثور على 7 بندقية كلاشنكوف، والسيطرة على 71 هاون ومقذوف، وضبط عملة عراقية مزورة فئة 10 الف دينار، بالإضافة إلى ضبط عملة أمريكية مزورة فئة 100دولار قيمتها 12 ألف دولار".

خلال عمليات الوعد الصادق في #البصرة، تمكن أبطال الفرقة المدرعة التاسعة من:

- القاء القبض على 19 مطلوباً.

- العثور على 7 بندقية كلاشنكوف.

- السيطرة على 71 هاون ومقذوف.

- ضبط عملة عراقية مزورة فئة 10 الف

3 مليون و 255 الف.

- ضبط عملة امريكية مزورة فئة 100دولار 12 الف دولار. pic.twitter.com/m3kTawOVjx — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 13, 2020

وكانت البصرة خلال الفترة الماضية مسرحا لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.