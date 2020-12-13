الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر"

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر، اليوم الأحد، ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" و"بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال البدر للصحفيين، إن الترخيص جاء بعد مراجعة اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية، وأجرت تقييمًا شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة، إضافة إلى مراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، والتحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وأشار المسؤول إلى أن وزارة الصحة الكويتية ستقوم بمراقبة سلامة اللقاح بعد استخدامه، كما ستستمر الوزارة في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

تعلن #وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 255 حالة، وتسجيل 256 حالة شفاء، و حالة وفاة واحدة جديدة بـ ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 146,044 حالة pic.twitter.com/8uACxaeOte — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) December 12, 2020

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة⁩ الكويتية إصابة 255 شخصا، وتعافي 256 شخصا، وحالة وفاة واحدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجدّ⁩، ليصبح إجمالي عدد الحالات 146.044 حالة.

ووافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، يوم الخميس الماضي، على استخدام لقاح "فايزر" و"بيونتيك"، كما كانت البحرين أول دولة عربية وثاني دولة في العالم بعد بريطانيا، تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد- 19" الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

في سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح "كوفيد-19" المنتج من قبل شركة سينوفارم الصينية ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا.