تل أبيب تعلق على تصريحات ضاحي خلفان بشأن المواطنين العرب في إسرائيل

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تصريحات الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي الأسبق، بشأن المواطنين العرب في أراضيها.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، علقت من خلالها على تصريحات ضاحي خلفان، التي أطلقها، أمس السبت.

لا فض فوك. الحقيقة تفوق كل خيال والأمل أن نرى المزيد من تألق المواطنين العرب 🇮🇱في المجالات التقنية غاية التطور التي تحظى بتشجيع حكومي أيضا مدعوم بميزانيات كبيرة. https://t.co/3mMXDkRFMO — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 13, 2020

وقالت الوزارة:

لا فض فوك. الحقيقة تفوق كل خيال والأمل أن نرى المزيد من تألق المواطنين العرب في المجالات التقنية غاية التطور، التي تحظى بتشجيع حكومي أيضا مدعوم بميزانيات كبيرة.

وجاء التعليق الإسرائيلي ردا على ما صرح به قائد شرطة دبي الأسبق، من أن هناك الملايين من العرب يعيشون في إسرائيل حياة أفضل من بلدانهم العربية.

وقال خلفان:

أنتم تفتكروا أن إسرائيل كلها يهود..ملايين من إخوانكم العرب عايشين في إسرائيل.. أحسن من عيشة كثيرين من العرب في بلدانهم العربية.

وتوقع ضاحي خلفان حال تطبيع العرب مع إسرائيل على نطاق واسع، أن يكون هناك من يتحدث العربية في كل زاوية من شوارع إسرائيل عام 2070، وأن تصبح إسرائيل ذات أغلبية عربية.

وكانت إسرائيل وقعت اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين، وأعلنت الخرطوم لاحقا استعدادها لاتخاذ خطوة مماثلة، فيما أعلن المغرب الخميس الماضي موافقته على إقامة علاقات كاملة مع تل أبيب.