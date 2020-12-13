"مثير"... نتنياهو يعلق على احتفال برج خليفة بـ"الأعياد اليهودية" 

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، للتعليق على إضاءة برج خليفة بإمارة دبي، أمس، للاحتفال بالأعياد اليهودية.

חג החנוכה בדובאי, למרגלות הבורג׳ חליפה. מרגש! ❤️ pic.twitter.com/LH1G7LGtBL — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 13, 2020

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

عيد الحانوكا في دبي عند سفح برج خليفة. مثير للشجن.

وفي السياق نفسه، أدى سياح إسرائيليون، الأربعاء الماضي، صلاة يهودية أعلى برج خليفة بإمارة دبي. حيث نشر حساب "إسرائيل في الخليج"، الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو لعدد من السياح اليهود وهم يصلون في الطابق الأخير من البرج.

وبرج خليفة هو أعلى بناء شيده الإنسان إذ أقيم بارتفاع 828 مترا.

سيّاح اسرائيليون يهود يصلّون في برج خليفة - ثمار السلام🇦🇪🇮🇱pic.twitter.com/VHUKGrm88N — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 9, 2020

وعلقت الخارجية الإسرائيلية على الفيديو بالقول: "سيّاح إسرائيليون يهود يصلّون في برج خليفة - ثمار السلام".

يشار إلى أن البحرين والإمارات وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، في واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعقبه التوقيع على عشرات الاتفاقيات بين الجانبين بما في ذلك اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرة.