القوات العراقية تلقي القبض على خمس شبكات لتجارة المخدرات

تمكنت القوات العراقية المتمثلة بمفارز جهاز الأمن الوطني، من إلقاء القبض على تجار مخدرات في محافظة النجف وسط العراق.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة النجف تلقي القبض وخلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول على خمس شبكات للمخدرات البالغ عدد عناصرها عشرين متعاطيا وثلاثة تجار".

وأضاف رسول أنه تم العثور بحوزة العناصر على "4 كغم من مادة الكرستال وكميات من مادتي الحشيشة والترياق والحبوب المخدرة، وأنواع الأسلحة".

مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة #النجف تلقي القبض وخلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول على خمس شبكاتٍ للمخدرات البالغ عدد عناصرها عشرين متعاطياً وثلاثة تجار، وبحوزتهم (4) كغم من مادة الكرستال وكميات من مادتي الحشيشة والترياق وحبوب المخدرة، وأنواع الاسلحة. pic.twitter.com/AW4ABne3Y3 — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 13, 2020

وتضبط الأجهزة الأمنية العراقية، بشكل شبه يومي أشخاصا يتاجرون بكميات متفاوتة ما بين الكبيرة والصغيرة من مختلف أنواع المخدرات.