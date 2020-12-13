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    عبير موسي، مرشحة الرئاسة التونسية

    حزب تونسي ينظم اعتصاما لإغلاق مقر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"

    © AFP 2020 / HASNA
    العالم العربي
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    قالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر إن حزبها سينظم اعتصاما بداية من اليوم الأحد اعتراضا على وجود الاتحاد العالمي لعلماء الملمين في تونس.

    ولفتت "موسى" إلى أن الاعتصام سيكون أمام مقر "الاتحاد العالمي" في وسط مدينة صفاقس، قائلة: هدفنا إغلاق المقر وطرد أعضائه.

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    عبير موسى: النهضة "وقتها انتهى" ونضمن سحب الثقة من الغنوشي

    وبحسب تصريحات موسى لموقع "العين الإخبارية"، اليوم الأحد، فقد قالت معترضة: إن فروع الاتحاد تقدم دروسا، وتضع امتحانات وشهادات دون علم وزارة التعليم العالي التونسية أو موافقتها، في مخالفة واضحة لقانون التعليم بالبلاد، حسب تعبيرها.

    وقالت: لقد واصل الاتحاد اختراقه لقانون الدولة وتمكن مؤخرا من فتح فرع جديد له لتقديم الدروس في محافظة صفاقس، في غفلة من وزارة التعليم العالي.

    وحذّرت رئيسة الحزب الدستوري الحر مما أسمته تراجع المؤسسة التربوية الحكومية عن أداء دورها في أحسن صورة بعد أن كانت تونس تراهن عليه كأبرز مكتسبات الدولة.

    وطالبت "موسى" وزير الشؤون الدينية بإلغاء الاتفاقيات التي سبق إبرامها مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وغيره من الجمعيات المماثلة التي يترأسها قيادات في حركة النهضة.

    يذكر أن "موسي" كانت قد هددت خلال كلمة لها السبت بـ"تجييش الشارع" ضد أي حوار تشارك فيه "حركة النهضة الاخوانية" ورئيسها راشد الغنوشي.

    وقالت: "أٔي حوار يضم الغنوشي والإخوان هو جريمة في حق الوطن"، مشددة على أنه لا حوار مع "الخوانجية"، وفق تصريحها، منبهة إلى ما قالت إنه محاولات الإخوان للدخول في حوار بهدف "تبييض وجه التنظيم".

    جدير بالذكر أن عبير موسى كانت قد أكدت من قبل أنها تضمن سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

    وقالت موسى، في تصريحات إعلامية، إن 109 أصوات متوفرة لسحب الثقة من الغنوشي وإنهم يعملون من أجل أصوات أكثر، لكن وبعد الجلسة المحددة لذلك لم تتمكن موسى مما صرحت به.

     

     

    انظر أيضا:

    عبير موسي: لا سبيل لاستمرار الغنوشي برئاسة البرلمان التونسي
    عبير موسى: النهضة "وقتها انتهى" ونضمن سحب الثقة من الغنوشي
    تونس... عبير موسي تعتزم مقاضاة الغنوشي وتقول "سياسات المشيشي فاشلة"
    عبير موسي: إخوان تونس يحاولون التستر وراء السيادة الوطنية
    الكلمات الدلالية:
    الغنوشي, حركة النهضة, النهضة, تونس
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