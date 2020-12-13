مقتل 42 داعشيا بينهم قيادات بالتنظيم في عملية عسكرية شمالي العراق

أكد الجيش العراقي اليوم الأحد، مقتل 42 مسلحا من تظيم داعش الإرهابي (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وذلك في عملية عسكرية تحمل اسم "السيل الجارف" جنوبي مدينة المواصل، وذلك بدعم من طيران التحالف الدولي.

القاهرة- سبوتنيك. وكشف الناطق باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول، في بيان نشره عبر حسابه بموقع تويتر: "انطلقت عملية السيل الجارف، حيث داهمت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب البطلة ما يُسمى قاطع دجلة، الذي تنشط فيه عصابات داعـش الإرهابيـة في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل".

وتابع البيان "أسفرت هذه العملية البطولية عن قتل 42 عُنصرا إرهابياً من عصابات داعـش من ضمنهم، ما يسمى والي قاطع دجلة المُكنى براء ونائبه والمسؤول الإعلامي لقاطع دجلة المدعو أبو سياف مع مساعده سجاد، وعسكري قاطع الفاروق أبو سيناء، فضلا عن العثور على عدد من الأسلحة والأعتدة المتنوعة ومبالغ مالية محلية وأجنبية داخل مقرات العصابات الإرهابية".

بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وإشراف مُباشر من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب إنطلقت عملية ( السيل الجارف )

حيث داهمت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب @iraqicts البطلة مايُسمى قاطع ( دجلة ) الذي تنشط فيه عصابات داعـش الإرهابيـة في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة #الموصل. pic.twitter.com/hmf9XO9Hyt — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 13, 2020

وأوضح أن العملية جاءت "بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي".

والمسؤول الإعلامي لقاطع دجلة المدعو ( أبو سياف ) مع مساعده سجاد، وعسكري قاطع الفاروق أبو سيناء، فضلا عن العثور على عدد من الأسلحة والأعتدة المتنوعة ومبالغ مالية محلية وأجنبية داخل مقرات العصابات الإرهابية. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 13, 2020

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.