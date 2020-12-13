وزارة النفط العراقية: إخماد حريق بأحد بئرين للنفط في كركوك

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد، إنها أخمدت حريقا في أحد بئرين للنفط في حقل صغير بشمال البلاد أشتعلت فيهما النيران باستخدام متفجرات قبل أربعة أيام.

وذكر البيان أن أطقم فنية من شركة نفط الشمال الحكومية لا تزال تحاول إخماد حريق في بئر ثانية في حقل خباز بالقرب من مدينة كركوك.

وقالت الوزارة يوم الأربعاء الماضي، إن الإنتاج من الحقل البالغ نحو 25 ألف برميل يوميا لم يتأثر.

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وزارة النفط العراقية



هجوم إرهابي في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك بعد تفجير بئرين نفطيين بعبوتين ناسفتين pic.twitter.com/1fbxhXHtuz — (مـجتـهـد_الـعـراقـ) (@Fahadh169H) December 9, 2020

يذكر أن مصدر أمني عراقي قال في وقت سابق، إن حريقا اندلع في حقل نفطي في كركوك جراء انفجار عبوتين ناسفتين.

ويقع حقل خباز النفطي على بعد 20 كيلومتر جنوب غرب كركوك، وينتج نحو 25 ألف برميل يوميا.