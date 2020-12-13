السعودية تبدأ الرصد الآلي لمخالفات المسارات المرورية في 5 مدن

قالت إدارة المرور السعودية، اليوم الأحد، إن الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" سيبدأ بعد 7 أيام في 5 مدن جديدة.

وأضافت الإدارة في تغريدة على "تويتر"، أن المناطق التي سيشملها الرصد الآلي هي (مكة المكرمة - المدينة المنورة - عسير - الحدود الشمالية - محافظة القريات).

⁧#المرور_السعودي⁩ سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة:

"عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" وذلك بعد سبعة أيام في كل من (مكة المكرمة - المدينة المنورة - عسير - الحدود الشمالية - محافظة القريات)



⁧#هدفنا_سلامتكم⁩ pic.twitter.com/xK5JXsJVLZ — المرور السعودي (@eMoroor) December 13, 2020

وبدأ الرصد الآلي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالرياض وجدة والدمام، وأكدت المرور حينها أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر.

اختصار زمن الرحلة لا يبرر تجاوز الأنظمة المرورية وتعريض حياة الآخرين للخطر #المرور_السعودي pic.twitter.com/yT3p84g5Ry — المرور السعودي (@eMoroor) December 4, 2020

وشددت على أن

الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، بحسب صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية.

ووفقا للإدارة، فإن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.