السعودية تبدأ الرصد الآلي لمخالفات المسارات المرورية في 5 مدن

وأضافت الإدارة في تغريدة على "تويتر"، أن المناطق التي سيشملها الرصد الآلي هي (مكة المكرمة - المدينة المنورة - عسير - الحدود الشمالية - محافظة القريات).
#المرور_السعودي سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة:— المرور السعودي (@eMoroor) December 13, 2020
"عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" وذلك بعد سبعة أيام في كل من (مكة المكرمة - المدينة المنورة - عسير - الحدود الشمالية - محافظة القريات)
#هدفنا_سلامتكم pic.twitter.com/xK5JXsJVLZ
وبدأ الرصد الآلي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالرياض وجدة والدمام، وأكدت المرور حينها أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر.
اختصار زمن الرحلة لا يبرر تجاوز الأنظمة المرورية وتعريض حياة الآخرين للخطر #المرور_السعودي pic.twitter.com/yT3p84g5Ry— المرور السعودي (@eMoroor) December 4, 2020
وشددت على أن
الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، بحسب صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية.
ووفقا للإدارة، فإن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.
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