برعاية سيف الإسلام القذافي... إنهاء نزاع مسلح بين عائلتين في سبها

تمكن سيف الإسلام معمر القذافي، اليوم السبت، من عقد صلح بين عائلتين في مدينة سبها الليبية.

وقال موقع وكالة الأنباء الجماهيرية "أوج" إن: القذافي أشرف بنفسه على الصلح بين عائلتي "الدواقل" و"الجطالوه" المنتميتان إلى قبيلة القذاذفة.

وعلى حسابه بموقع "فيسبوك" كتب المواطن الليبي الشيخ أبوسبيحة محمد اشتيوي: "بفضل الله وتوفيقه تم التوقيع على سند الصلح بين العائلتين".

وأضاف قائلا: "نتقدم بالشكر لخوتنا قبائل ورفله وقبائل المنطقة الشرقية وخوتنا المقارحة وكل القبائل الليبية التي ساهمت في هذا العمل الجبار".

من جهته، أشاد المتحدث باسم قبيلة القذاذفة بالدور الذي لعبه سيف الإسلام القذافي في توقيع الصلح.

ونقل الموقع عن المتحدث الذي لم يذكر اسمه أن القذافي ظل على تواصل مستمر مع العائلتين حتى تحقق الصلح.

ويأتي الصلح بعد أن أعطت قبيلة القذاذفة، تفويضا لقبائل ورفلة، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني في حل الخلاف الذي تسبب اندلاع صراع مسلح بين العائلتين في المدينة.