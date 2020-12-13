دبلوماسي إيراني: التدخل العسكري أخفق في حسم صراع اليمن

شدد دبلوماسي إيراني على دعم بلاده للخيار السياسي كحل للأزمة في اليمن، معتبرا أن اللجوء إلى الخيار العسكري أخفق في حسم الصراع الدائر في البلد العربي.

ونقل موقع "المسيرة"، عن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي قوله إن: طهران طرحت مبادرة متوازنة لإنهاء الصراع في اليمن.

وأوضح علي أصغر خاجي أن بلاده حددت موقفها منذ بداية الحرب في اليمن بأن الحل يجب أن يكون سياسيا.

وقال إن بعض دول المنطقة ظنت أنها قادرة على حسم الأزمة بالتدخل العسكري خلال 3 أو 4 أشهر.

وذكر أن التدخل العسكري مستمر منذ 6 سنوات، إلا أنه لم يحقق أهدافه، ملمحا إلى الحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وأكد على أن مبادرة بلاده التي تهدف إلى وقف الحرب، وفك الحصار، وبدء الحوار بين الأطراف المينة لا تزال قائمة.

ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان، أي 24.1 مليون إنسان، بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.