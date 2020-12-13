بشراكة عالمية... الحكومة المصرية تسعى لتوطين صناعة التابلت

بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، الخطوات التنفيذية لمشروع توطين الحاسب اللوحي المدرسي "التابلت"، في بلاده.

جاء هذا خلال اجتماع عقده مدبولي، بمشاركة طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات، حسبما ذكر مجلس الوزراء المصري في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك".

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء استهل الاجتماع بالتأكيد مجددا على الأهمية البالغة، التي تعطيها الحكومة لمشروع تصنيع أجهزة " التابلت" محليا.

من جانبه، قال وزير الاتصالات إنه: "يجري حاليا التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هذه الصناعة؛ من أجل فتح خط إنتاج لصناعة أجهزة التابلت في مصر".

وأوضح أن الهدف هو أن يغطي الإنتاج السوق المحلي، مع توفير فرصة للتصدير لدول بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبين وزير الاتصالات أن هذه الشركة تعتزم إنشاء خط جديد بإحدى المدن المصرية لهذا الغرض وسوف تخصص له استثمارات كبيرة.

وأشار إلى أن المصنع الجديد للشركة سوف يستوعب 500 فرصة عمل.

وفي الختام، كلف رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية بالتفاوض النهائي مع الشركة المعنية، وإعداد تقرير حول نتائج هذا التفاوض.