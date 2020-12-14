هيئة الحشد الشعبي: لا وجود لحشد كردي في كركوك

وكانت أنباء قد تم تداولها عن تشكيل "حشد كردي" في محافظة كركوك، أثارت ردود فعل كثيرة.

وطبقا لموقع "السومرية نيوز" فقد أصدر يلماز النجار، قائد قطاع الشمال في الحشد بيانا قال فيه: "ننفي بشدة الأنباء المتداولة حول مزاعم تشكيل (حشد كردي) في محافظة كركوك، وفي الوقت الذي نؤكد فيه عدم صحة هذه المعلومات مطلقا، نشدد على أن الحشد الشعبي متواجد في كركوك لحماية كل المواطنين بدون تمييز".

وأوضح أن "ما يثار بين فترة وأخرى من أنباء للنيل من المنجز الأمني المتحقق، لن يؤثر على قواتنا في أداء مهامها خدمة لكركوك الحبيبة".

يذكر أن كركوك قد شهدت بعض الخروقات الأمنية مؤخرا، حيث صرح أمس الأحد مصدر أمني عراقي بأن انفجارا لعبوتين ناسفتين أشعل حريقا في حقل خباز النفطي على بعد 20 كم جنوب غربي كركوك، والذي ينتج نحو 25 ألف برميل يوميا.