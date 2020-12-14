ضاحي خلفان يوجه رسالة لحكام الخليج "في لحظات اللزوم"

وجه الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي الأسبق، اليوم الإثنين، رسالة لحكام الخليج، قائلا إنها "في لحظات اللزوم".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على حسابه بموقع "تويتر" مع تزايد الحديث مؤخرا عن مصالحة خليجية وشيكة بوساطة كويتية.

وقال ضاحي خلفان مستهلا "أيها الحكام في دول الخليج العربي خذوا كلامي على محمل الجد...لا أغرد إلا في لحظات اللزوم كمثل هذه التغريدات".

أيها الحكام في دول الخليج العربي خذوا كلامي على محمل الجد...لا اغرد الا في لحظات اللزوم كمثل هذه التغريدات — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

واعتبر أن القوة الخليجية تكمن في التمسك بالتعاون الخليجي على المستوى الأمني أولا، مضيفا "السد المنيع لحكام الخليج العربي وقوفهم وتكاتفهم مع بعض".

القوة الخليجية اليوم تكمن في تمسكها بالتعاون الخليجي امنيا قبل كل شئ. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

وتابع "ينبغي أن نكون أكثر أُخوة في دول مجلس التعاون الخليجي مما نحن عليه...أمننا كل لا يتجزأ...ومن الخطأ أن يتجزأ".

ينبغي أن نكون أكثر اخوة في دول مجلس التعاون الخليجي مما نحن عليه...امننا كل لا يتجزأ...ومن الخطأ ان يتجزأ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

وتساءل "إذا تهديد أنظمة حكمنا ..ما جمعنا على كلمة رجل واحد...ما الذي سيجمعنا؟".

إذا تهديد انظمة حكمنا ..ما جمعنا على كلمة رجل واحد...ما الذي سيجمعنا؟؟؟؟؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

ولم يوضح خلفان نوع التهديد الذي يتربص بأنظمة الحكم في الخليج، إلا أنه تابع بقوله: "نحن لا نريد شن حربا خليجية ضد إيران...ولكن نريد موقفا موحدا من دعمها للجماعات المليشاوية والمسلحة والإرهابية في جزيرة العرب"، وفق تعبيره.

نحن لا نريد شن حربا خليجية ضد ايران...ولكن نريد موقفا موحدا من دعمها للجماعات المليشاوية والمسلحة والارهابية في جزيرة العرب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

وتابع: "من يريد لأوطاننا الخليجية اأمنا وعزة ومنعة ورفعة نعزه، ومن يريد لها زرع الإرهابيين والجماعات المسلحة نقف ضده. سياسة واضحة وضوح الشمس".

من يريد لاوطاننا الخليجية امنا وعزة ومنعة ورفعه ...نعزه...ومن يريد لها زرع الارهابيين والجماعات المسلحة نقف ضدة....سياسة واضحة وضوح الشمس — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

وكان أمير دولة الكويت نواف الأحمد الصباح قد أعلن مؤخرا عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

واعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تغريدة على تويتر "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية"، فيما قال نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة على "تويتر" إن المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة.

وكانت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، قد أعلنت، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض مقاطعة عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.