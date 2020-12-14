السعودية وقطر تسلمان "الآسيوي" ملفي تنظيم كأس آسيا 2027

سلمت السعودية وقطر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملفيهما من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا عام 2027.

وذكرت وسائل إعلامية أن محمد قطان سفير السعودية في ماليزيا، وفهد محمد كافود سفير قطر بها، قد قاما بزيارة مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين، لتسليم الوثائق اللازمة في ملف الترشيح.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن في فبراير الماضي عن تقدمه رسميا بطلب استضافة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الأهلية الراغبة في تنظيم المسابقة الرياضية الأكبر في قارة آسيا.

وفي المقابل وبعدها بثلاثة أشهر وتحديدا في 2 مايو 2020 تقدمت قطر رسميا بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، لكرة القدم، وباتت من وقتها المنافس الوحيد للسعودية في سباق الفوز بتنظيم البطولة بعد المقبلة.

وفي تصريح له أول أمس السبت قال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن المملكة قادرة على الفوز بتنظيم بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2027، بفضل الدعم اللا محدود من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأفاد الموقع الإلكتروني "عاجل"، مساء السبت، بأن وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت، اليوم، أن وفدا من بلادها غادر المملكة لتسليم ملف استضافة السعودية لنهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027.

وكان الاتحاد الأسيوي لكرة القدم قد أعلن في يوليو/ تموز الماضي أن اتحادات خمس دول آسيوية عرضت استضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وأعلن الاتحاد في بيان له وقتها أن الهند وإيران وقطر والسعودية وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027".

#السعودية 🇸🇦#قطر 🇶🇦

إيران 🇮🇷

الهند 🇮🇳

أوزبكستان 🇺🇿



خمسة اتحادات وطنية تعلن رغبتها باستضافة كأس آسيا 2027



التفاصيل 👇https://t.co/jsv3gUHq18 — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) July 1, 2020

وأشار الاتحاد إلى أنه سيعمل مع الأعضاء لتقديم الوثائق اللازمة للترشح وسيعلن عن الدولة المضيفة في عام 2021.

واستضافت الإمارات العربية المتحدة النسخة السابقة من بطولة كأس آسيا، وتستضيف الصين النسخة المقبلة في عام 2023.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية توج بلقب بطولة كأس آسيا ثلاث مرات أعوام 1984 و1988 و1996، حيث تسعى البلاد لاستضافة البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

في المقابل توجت قطر بلقب البطولة للمرة الأولى عام 2019 في الإمارات، وهي تسعى لاستضافة النهائيات للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1988 و2011.