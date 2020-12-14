موسكو وأبو ظبي تناقشان إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في الإمارات

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا تناقش مع دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية ترخيص إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الإمارات.

وقال الوزير الروسي عقب لقائه بنظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين: "نعمل على تطوير التعاون لمكافحة فيروس كورونا، حيث تبدأ الآن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" في الإمارات ، وتجري مناقشة إمكانية الإنتاج المرخص لهذا اللقاح".

وأشار السفير الروسي بالجزائر، إيغور بيلييف، يوم الثلاثاء الماضي، إلى إمكانية إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد وباء "كوفيد-19" محليا داخل الجزائر، مؤكدا أن فعالية اللقاح تصل إلى 95%.

يذكر أن مدير مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينسبورغ، قال في وقت سابق، أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يجري مفاوضات مع العديد من البلدان من أجل توريد وإنتاج لقاح "سبوتنيك V".

سشار إلى أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.