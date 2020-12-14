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    طقس سيئ

    الأرصاد المصرية تحدد مناطق سقوط الأمطار من الثلاثاء إلى الخميس المقبلين

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    حددت هيئة الأرصاد الجوية المصرية مناطق سقوط الأمطار خلال اليوم، مؤكدة أنها ستبدأ من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

    ففي بيان على صفحتها بموقع " فيسبوك" حددت هيئة الأرصاد الجوية المصرية الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الثلاثاء 15 ديسمبر الى الخميس 17 ديسمبر 2020.

    © Sputnik . Khaled Taha
    الأرصاد المصرية تحذر: تغيرات حادة وسريعة في الطقس

    وقد جاءت غالبية أماكن سقوط الأمطار على المناطق الساحلية، مثل مطروح وبورسعيد وبلطيم والإسماعيلية والإسكندرية، كما هو مبين بالجدول المرفق من صفحة هيئة الأرصاد.

    وبحسب بوابة الأخبار الحكومية المصرية فقد اوضح خبراء الأرصاد أن منخفضا سطحيا على البحر المتوسط تم رصده اليوم الاثنين.

    وقال الخبراء إن المنخفض يتحرك شرقا ناحية غرب البلاد ويسحب كتل باردة من إمداد المرتفع السيبيري ليساعد على تعمقه ونموه خلال الفترة القادمة .

    واوضحوا أن الأمطار الغزيرة ستبدأ مع نهاية اليوم على السواحل الغربية مع استمرار رياح غربية مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة والدلتا وتكون فرص الامطار على القاهرة ضعيفة خلال اليوم.

    وتوقع الخبراء طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الغربية، دافئا على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حاراً على جنوب الصعيد.

    فيما لفت الخبراء إلى أن الطقس الليلي سيكون باردا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

    وعن الرياح اوضح الخبراء أنها ستكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، معتدلة على جنوب الصعيد.

    وعن الظواهر الجوية أكدوا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من مطروح والسلوم متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وطابا ونويبع.

    جدير بالذكر أن البلاد تتاثر بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

    وطبقا لما أكده الخبراء ستكون حالة البحر المتوسط، مضطربة جدًا ويبلغ ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، وتكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وأيضا فإن البحر الأحمر سيشهد اضطرابا يبلغ معه ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية.

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    الكلمات الدلالية:
    الأرصاد المصرية, مصر, هطول الأمطار, الأمطار
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