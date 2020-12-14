الكاظمي يبحث مع السفير السعودي لدى بغداد تفعيل التبادل التجاري

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري، تفعيل التبادل التجاري بين البلدين.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للكاظمي: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل سفير المملكة العربية السعودية في العراق، السيد عبد العزيز الشمري، وبحث اللقاء تفعيل التبادل التجاري بين البلدين، في ضوء الاجتماعات الأخيرة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، التي تمخض عنها عدد من مذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات والقطاعات".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يستقبل سفير المملكة العربية السعودية في العراق،السيد عبد العزيز الشمري،وبحث اللقاء تفعيل التبادل التجاري بين البلدين، في ضوء الاجتماعات الأخيرة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي،التي تمخض عنها عدد من مذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات والقطاعات. pic.twitter.com/2X7OBrAe3W — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 14, 2020

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي استقبل، الشهر الماضي، وفدا وزاريا سعوديا، لمناقشة الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يستقبل أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، الذي يعقد اجتماعاته في العاصمة بغداد، لمناقشة الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين. pic.twitter.com/jFsVYG7yd7 — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 8, 2020

ووصل الوفد السعودي، إلى العراق، في زيارة رسمية في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، ولعقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين لبحث التعاون في المجالات المختلفة.