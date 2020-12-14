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    أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان خلال استقباله الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في العاصمة القطرية الدوحة، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020

    أمير قطر يعلق رسميا بعد لقائه الرئيس الفلسطيني في الدوحة

    © REUTERS / HANDOUT
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    علق أمير قطر، الشخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، بعد لقائه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في العاصمة القطرية الدوحة.

    وغرّد أمير قطر عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أكدت للأخ الرئيس أبو مازن خلال لقائنا اليوم على موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية .. كما أكدت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني".

    ​وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد غادر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الدوحة اليوم الاثنين، بعد زيارة عمل للبلاد.

    ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الفلسطيني محمد عباس
    © REUTERS / (PPO)/Handout
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    وتابعت أنه كان في وداعه والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة لشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، وسفير دولة فلسطين لدى الدولة، منير غنام.

    وبحث الجانبان أبرز تطورات الأوضاع في فلسطين؛ حيث أطلع الرئيس عباس أمير قطر على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

    وأعرب عباس عن شكره وتقديره للشيخ تميم بن حمد على دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق.

    كما تم خلال الاجتماع بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات؛ إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    ووصل الرئيس الفلسطيني إلى الدوحة، أمس، في زيارة عمل إلى قطر.

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    الكلمات الدلالية:
    محمود عباس, تميم بن حمد آل ثاني, أمير قطر, فلسطين, قطر
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