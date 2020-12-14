"لا تستهدف المملكة فقط "... "التعاون الإسلامي" تدين انفجار ميناء جدة

أدان الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود كانت راسية في محافظة جدة.

وجاء في بيان للأمين العام اليوم الإثنين، أنه يدين "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان بقارب مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود كانت راسية في محافظة جدة".

وتابع البيان "هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف البيان أنها "تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، فضلا عن تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرض للكوارث البيئية".

وأشار البيان إلى تأييد "الأمين العام ما جاء في بيان وزارة الطاقة السعودية والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية".

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، عن تعرض سفينة وقود لانفجار إرهابي قبالة جدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، تأكيده "تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في المنطقة المخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح الاثنين، لهجوم بقارب مفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير".

وقال المصدر إن "وحدات الإطفاء والسلامة تمكنت من إخماد الحريق، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته".