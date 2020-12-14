سوريا تبعث رسالتين إلى مجلس الأمن بشأن تركيا و"التهجير الممنهج في الشمال"

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الاثنين، في رسالتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أن "الحكومة التركية تتبع سياسة التهجير الممنهج في المناطق التي "تحتلها" بغية إحداث تغيير ديموغرافي "يتناسب وأهدافها التوسعية والاستعمارية".

وقالت الوزارة، في بيان لها، "الحكومة التركية تقوم بممارسات غير قانونية ولا إنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية منها تنفيذ سياسة التهجير الممنهج في المناطق التي تحتلها بغية إحداث تغيير ديمغرافي يتناسب وأهدافها التوسعية والاستعمارية".

🔴 وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة: قطع النظام التركي المياه عن مايزيد على مليون مواطن في محافظة الحسكة يشكل جريمة حرب موصوفة تضاف الى جريمتي الاحتلال والعدوان — الاخبارية السورية (@alikhbariasy) December 14, 2020 🔴 الخارجية: الحكومة التركية تقوم بممارسات غير قانونية ولاإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية منها تنفيذ سياسة التهجير الممنهج في المناطق التي تحتلها بغية احداث تغيير ديمغرافي يتناسب وأهدافها التوسعية والاستعمارية — الاخبارية السورية (@alikhbariasy) December 14, 2020

وأضافت، أن "قطع النظام التركي المياه عما يزيد على مليون مواطن في محافظة الحسكة يشكل جريمة حرب موصوفة تضاف إلى جريمتي الاحتلال والعدوان"، مطالبة "مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإلزام النظام التركي بإعادة تشغيل محطة مياه علوك والتصدي لممارساته اللإنسانية التي تهدف إلى التضييق على المواطنين المدنيين وحرمانهم من سبل العيش والحياة".

🔴 وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإلزام النظام التركي بإعادة تشغيل محطة مياه علوك والتصدي لممارساته اللاإنسانية التي تهدف إلى التضييق على المواطنين المدنيين وحرمانهم من سبل العيش والحياة — الاخبارية السورية (@alikhbariasy) December 14, 2020

​وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "إذا لم تغادر الولايات المتحدة وتركيا سوريا، بعد القضاء على الإرهابيين، فإن السوريين سيبدؤون انتفاضة شعبية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن روسيا رصدت 38 انتهاكاً لنظام وقف إطلاق النار في سوريا، فيما سجل الجانب التركي 5 انتهاكات، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وجاء في نشرة لوزارة الدفاع على موقعها الرسمي: "سجل الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 38 خرقاً لوقف إطلاق النار (منها 34 خرقاً وفقاً لبيانات الجانب السوري)، في محافظات، إدلب 21 خرقاً، اللاذقية – 11، حماه – 6".