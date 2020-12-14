مصر... اندلاع حريق هائل في محافظة الإسكندرية... فيديو

اندلع حريق هائل في ميناء بمنطقة اللبان غرب محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، بينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق.

ذكرت ذلك "بوابة الوفد" المصرية، مشيرة إلى أن الحريق اندلع بمخزن تابع منطقة اللوجستيات بمنطقة اللبان غرب محافظة الإسكندرية دون حدوث إصابات بين العاملين، مشيرة إلى أن مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن بشارع مسجد الشيخ محمد السابق المتفرع من سوق الجمعة دائرة اللبان.

يتبع...