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    رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

    سجال بين ساويرس والعدل بسبب صورة ميدو مع الخطيب

    © AFP 2020 / PATRICK BAZ
    العالم العربي
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    رد السيناريست المصري مدحت العدل على الهجوم الذي شنه عليه رجل الأعمال نجيب ساويرس أخيرا بشأن صورة جمعت لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

    وكانت صورة نشرت لنجم الزمالك ومدربه السابق مع محمود الخطيب خلال رحلة بحرية في مدينة الغردقة قد أثارت جدلا واسعا، ومن بين الآراء كان رأي العدل الذي أعلن مؤخرا نيته الترشح على منصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة.

    واعتبر العدل أن "توقيت صورة ميدو مع الخطيب بتستفز الجماهير، وتوقيته غير ذكي بالمرة"، مشددا على أن "نشر صورة ميدو مع كابتن محمود الخطيب استفزاز لجمهور الزمالك وهذا أمر واضح".

    وهو ما دفع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس للتعليق على هذا الرأي ووصفه بأنه "ده مثال الفكر المتخلف والتعصب الأعمى، دي رياضة مش معركة حربية، برافو ميدو".

    ​فرد العدل على ما وصف ساويرس، وكتب على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "الأخ نجيب ساويرس إتهمني بالتعصب والتخلف ظناً منه اني إعترضت علي صورة لميدو مع الخطيب .. انا لم أعترض علي الصورة بل علي توقيت نشرها غير الواعي بل قلت أن الخطيب صديق ومن الوارد طبعاً أن نلتقط صورنا معاً.. "التخلف" هو عدم قبول رأي الآخر وإلقاء التهم جزافًا دون معرفة الحقيقة".

    وتباينت الآراء بشأن صورة ميدو والخطيب، ففي الوقت الذي اعتبرها بعضهم خطوة لنبذ التعصب، اعتبرها آخرون بمثابة خيانة لجمهور الزمالك، خاصة أنه يمر بظروف صعبة في الوقت الحالي بعد حل مجلس إدارة النادي، بقرار من وزارة الشباب والرياضة.

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, أخبار الرياضة, أحمد حسام ميدو
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