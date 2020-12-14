دقلو يعلق على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

علق الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، على القرار الأمريكي برفع اسم بلاده من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقال دقلو في تصريح على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "طريق السودان بدا واضحاً أكثر من أي وقت مضى".

وكتب دقلو: "بعد 27 عاما من وضع بلادنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، اليوم نبارك لشعبنا الخروج من هذه القائمة التي أضرت باقتصادنا وعلاقاتنا الخارجية وحالت دون الاستفادة من المؤسسات الدولية".

وتابع: "اليوم بدأ طريق بلادنا واضحا أكثر من أي وقت مضى، سنعمل لتعزيز هذه الخطوة برفع مستوى التعاون مع الإدارة الأمريكية ومع جميع شعوب العالم لصالح شعبنا".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من وضع البلاد على قائمتها السوداء، مضيفا أن الخطوة تمثل تغيرا أساسيا في العلاقات بين البلدين نحو تعاون أكبر.

وقال بومبيو في بيان: "تحقق هذا الإنجاز عبر جهود حكومة السودان الانتقالية التي يقودها المدنيون لرسم مسار جديد جريء بعيد عن إرث نظام (عمر) البشير، وبالأخص، لتلبية المعايير القانونية والسياسية للرفع"، وفقا لوكالة "رويترز". وأضاف في تغريدة أن "هذا يوم تاريخي في العلاقات بين البلدين".