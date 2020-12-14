احتراق سيارة وقود بأحد الطرق الرئيسية في مصر... فيديو

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد باندلاع حريق بسيارة مواد بترولية بالطريق، حيث توجه رجال الأمن لمكان الحريق (شرق العاصمة).
تحذير ⚠️— السويس | SUEZ (@suez_egypt2020) December 14, 2020
حريق هائل بطريق مصر السويس بعد الكمين بسبب انقلاب سياره نقل محمله بالسولار تشعل الاسفلت بالطريق اسفر عن مصاب ورجال المطافي والاسعاف في موقع الحريق لاخماد الحريق
رتويت وعرف غيرك
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فيما وقالت بوابة "الأهرام" المصرية، إن شخصا على الأقل، أصيب وتم نقله إلى مستشفى السويس العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
تمت السيطره علي حريق سياره مواد بترولية بطريق السويس القاهرة بعد 109 اتجاه القاهره واصابة شخص بحروق بالقدم— السويس | SUEZ (@suez_egypt2020) December 14, 2020
_الفيديو وقت اندلاع الحريق على الطريق pic.twitter.com/KdaMr6CktP
وأفاد موقع "مبتدا" الإخباري المصري، بأن قوات الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
سيلفي النصر 🇪🇬✌️— السويس | SUEZ (@suez_egypt2020) December 14, 2020
رجال شركه السويس لتصنيع البترول بعد السيطره علي حريق سياره المواد البترولية المشتعلة بطريق السويس القاهرة
عاش الرجال المحترمه 💪
لهم جزيل التحية والتقدير 👏❤️ pic.twitter.com/OYn6eZbLeR
وفي وقت سابق اليوم، اندلع حريق هائل في ميناء في منطقة اللبان غرب محافظة الإسكندرية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق.
وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية المصرية في إطفاء الحريق الذي نشب في أحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك.
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