احتراق سيارة وقود بأحد الطرق الرئيسية في مصر... فيديو

اندلع حريق، مساء اليوم الاثنين، بسيارة تنقل موادا بترولية على طريق القاهرة- السويس، في مصر، وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد باندلاع حريق بسيارة مواد بترولية بالطريق، حيث توجه رجال الأمن لمكان الحريق (شرق العاصمة).

تحذير ⚠️

حريق هائل بطريق مصر السويس بعد الكمين بسبب انقلاب سياره نقل محمله بالسولار تشعل الاسفلت بالطريق اسفر عن مصاب ورجال المطافي والاسعاف في موقع الحريق لاخماد الحريق

رتويت وعرف غيرك

. pic.twitter.com/cNmufRclaa — السويس | SUEZ (@suez_egypt2020) December 14, 2020

فيما وقالت بوابة "الأهرام" المصرية، إن شخصا على الأقل، أصيب وتم نقله إلى مستشفى السويس العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تمت السيطره علي حريق سياره مواد بترولية بطريق السويس القاهرة بعد 109 اتجاه القاهره واصابة شخص بحروق بالقدم

_الفيديو وقت اندلاع الحريق على الطريق pic.twitter.com/KdaMr6CktP — السويس | SUEZ (@suez_egypt2020) December 14, 2020

وأفاد موقع "مبتدا" الإخباري المصري، بأن قوات الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

سيلفي النصر 🇪🇬✌️

رجال شركه السويس لتصنيع البترول بعد السيطره علي حريق سياره المواد البترولية المشتعلة بطريق السويس القاهرة

عاش الرجال المحترمه 💪

لهم جزيل التحية والتقدير 👏❤️ pic.twitter.com/OYn6eZbLeR — السويس | SUEZ (@suez_egypt2020) December 14, 2020

وفي وقت سابق اليوم، اندلع حريق هائل في ميناء في منطقة اللبان غرب محافظة الإسكندرية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية المصرية في إطفاء الحريق الذي نشب في أحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك.