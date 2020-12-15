الحوثي يعرض على السعودية حماية موانئها بعد حادث جدة الإرهابي

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، على تعرض سفينة وقود لانفجار إرهابي قبالة ميناء جدة السعودي.

وقال الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، "قد ندرس حماية الموانئ السعودية، في حال طلب منا ذلك، خصوصا مع فشل أمريكا وبريطانيا كما يبدو".

وأضاف عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، "الحادث إرهابي كما أعلنت السعودية، والمؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية لديهم خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب الأمريكي وفروعه".

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، يوم الاثنين، عن تعرض سفينة وقود لانفجار إرهابي قبالة جدة.

قد ندرس حماية الموانئ السعودية

في حال طلب منا ذلك

خصوصا مع فشل أمريكا وبريطانيا كما يبدو

والحادث إرهابي كما أعلنت السعودية

والمؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية لديهم خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب الأمريكي وفروعه .#عربي_ضد_ملوك_التطبيع — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 14, 2020

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، تأكيده "تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في المنطقة المخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح الاثنين، لهجوم بقارب مفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير".

وقال المصدر إن "وحدات الإطفاء والسلامة تمكنت من إخماد الحريق، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته".