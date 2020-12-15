الإمارات تدين استهداف سفينة نقل النفط في السعودية

أدانت دولة الإمارات استهداف ناقلة النفط بميناء جدة في السعودية، عبر زورق مفخخ، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة.

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة#وام https://t.co/Jezijh4Vxw pic.twitter.com/7sQ8hWkqAd — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 15, 2020

​وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، يوم أمس الاثنين، تعرض سفينة وقود لانفجار إرهابي قبالة جدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، تأكيده "تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في المنطقة المخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح الاثنين، لهجوم بقارب مفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير".

وقال المصدر إن "وحدات الإطفاء والسلامة تمكنت من إخماد الحريق، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته".