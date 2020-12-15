ملك المغرب يوجه رسالة إلى الرئيس الجزائري بعد التطورات الأخيرة

بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد التطورات الأخيرة وإعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال العاهل المغربي: "لقد أبانت، بحمد الله وشكره، مخاطبتكم للشعب الجزائري الشقيق يوم الأحد عن تماثلكم للشفاء. وأضاف: "وإنني إذ أعرب لكم عن عميق ارتياحي لتحسن صحتكم، لأدعو الله العلي القدير أن يعجل بشفائكم، وباستعادتكم لكامل عافيتكم، وبأن يرزقكم موفور الصحة ويمتعكم بطول العمر" وذلك حسب وكالة الأنباء المغربية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن يوم الأحد الماضي، تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد-19" واقتراب عودته إلى الجزائر من ألمانيا بعد إجراء فحوصات طبية عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وفي نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، غادر مستشفى ألماني يعالج فيه من فيروس كورونا، موضحة أنه سيعود إلى البلاد خلال الأيام القادمة.

لكن في اليوم التالي، صباح الأول من ديسمبر/ كانون الأول، قالت الرئاسة في بيان إن الرئيس في طريقه إلى الشفاء، وسيعود بعدها إلى الجزائر، لكنه سيبقى في ألمانيا بعض الوقت لقضاء فترة النقاهة، كل ذلك ولم يظهر الرئيس علانية منذ سفره، وسط تساؤلات وشائعات عديدة.