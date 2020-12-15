حمدوك يكشف عن كمية لقاحات كورونا التي يعمل السودان على توفيرها

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن كمية اللقاحات المضادة لكورونا التي ستتلقاها بلاده.

وقال حمدوك إن السودان سيتلقى 8 ملايين و400 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وتابع حمدوك أنه سيوظف اللقاحات من أجل تطعيم الفئات الأكثر احتياجا، مثل الأطباء وآخرين أكثر عرضة للإصابة بكورونا.

وأشار رئيس الوزراء إلى سعي حكومته للحصول على كمية لقاحات تكفي الشعب كله.

وخلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء أمس الاثنين، ترحم حمدوك على وفيات فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات.

وأكد حمدوك أن السودان لن يتجه إلى الإغلاق الشامل "له آثاره الضارة".