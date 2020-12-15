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    سوق أبو ظبي

    في "سوق أبو ظبي"... شركتا "الإنشاءات" و"الجرافات" تنضمان في كيان واحد

    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
    العالم العربي
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    وافقت شركتا الجرافات البحرية الوطنية والإنشاءات البترولية الوطنية على توحيد أعمالهما، وتأسيس كيان موحد للشركتين يتم إدراجه في سوق أبو ظبي المالي.

    وبحسب موقع "العين" الإخباري، قال خليفة سلطان السويدي، رئيس محافظ استثمارية في "القابضة" /ADQ/ رئيس مجلس إدارة "صناعات" الإماراتية إنهم سعدوا بموافقة مساهمي "شركة الجرافات البحرية الوطنية" على توحيد أعمال شركتهم مع شركة "الإنشاءات البترولية الوطنية".

    وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، 12 سبتمبر 2019
    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
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    جدير بالذكر أن أعمال الشركتين تكمل إحداهما الأخرى، وبحسب خبراء سوف توفر لهما الصفقة تنويعاً واسع النطاق للإيرادات.

    وكان مساهموا "شركة الجرافات البحرية الوطنية" قد صوتوا في اجتماع الجمعية العمومية أمس بالموافقة على الصفقة الموصى بها من "صناعات" التابعة لـ"القابضة" /ADQ/ بتوحيد أعمال "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" و"شركة الجرافات البحرية الوطنية".

    وطبقا لتلك الموافقة فسوف يتم تأسيس شركة موحدة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بما تمتلكه "المجموعة الموحدة" من حضور واسع في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

    وأكد السويدي قائلا: سنعمل معاً على إنشاء واحدة من أكبر شركات الهندسة والمشتريات والتشييد وأكثرها تنوعاً على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن "تكامل الشركتين سوف يوفر منصة متينة للاستفادة من فرص النمو المتاحة".

    يذكر أن "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية"، شركة رائدة على مستوى العالم في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد، وتوفير الحلول المتكاملة في مجال أعمالها في قطاع النفط والغاز البحري والبري.

    وكانت البنود الرئيسية للعرض قد نصت على نقل "صناعات" ومساهمي الأقلية في "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" على كامل رأس مال "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" إلى "شركة الجرافات البحرية الوطنية" مقابل قيام "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بإصدار أدوات مالية قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي لصالح "صناعات" ومساهمي الأقلية في "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" فور إتمام هذه الصفقة.

    وبحسب "العين" فإن سعر تحويل هذه الأدوات المالية إلى أسهم في "شركة الجرافات البحرية الوطنية" يبلغ 4,40 درهم إماراتي لكل سهم.

    يذكر أن الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات، ويتوقع اكتمالها وإصدار الأدوات المالية القابلة للتحول وإدراج الأسهم الجديدة لشركة "الجرافات البحرية الوطنية" بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021.

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