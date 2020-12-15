رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد البلاد

وجه رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد البلاد طلبا لنزول المطر، بحسب إعلام محلي.

وحدد الشيخ خليفة موعد إقامة صلاة الاستشقاء في جميع مساجد ومصليات الإمارات، قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بعشر دقائق، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وفي موسم الشتاء الماضي، سجلت الأمطار التي هطلت على الإمارات أرقاماً قياسية غير مسبوقة منذ 24 عاما.

وبلغت كميات الأمطار المسجلة في منطقة خطم الشكلة بمدينة العين خلال يومي 10 و11 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، 184.8 ملم، محطمة أعلى رقم مسجل منذ عام 1996 في خورفكان بواقع 144 ملم، بحسب ما ذكرته آنذاك صحيفة "البيان" الإماراتية.

وصلاة الاستسقاء هي صلاة يؤديها المسلمون في أنحاء العالم طلبا لنزول المطر، في أوقات الجفاف وامتناع المطر، وعادة ما تؤديها دول الخليج مرة واحدة على الأقل سنويا.