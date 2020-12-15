لظرف طارئ.. رئيس الحكومة التونسية يلغي زيارته إلى إيطاليا

ألغى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي زيارة كانت مقررة إلى إيطاليا اليوم الثلاثاء بعد زيارته فرنسا.

وأعلنت وسائل إعلام تونسية بينها قناة "نسمة" الخاصة أنه جرى إلغاء الزيارة بعد تأكد إصابة أحد عناصر الوفد المرافق للمشيشي بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم تم الإعلان عن إصابة وزير الاقتصاد والمالية التونسي علي الكعلي بفيروس كورونا.

والكعلي ضمن الوفد المرافق لرئيس الحكومة، في زيارته إلى فرنسا.

ومن المنتظر أن يعود المشيشي والوفد المرافق له من فرنسا مباشرة إلى تونس في وقت لاحق اليوم.

ولا يعرف بعد ما إن كان رئيس الحكومة التونسية وباقي الوفد المرافق له سيخضعون للحجر الصحي من عدمه.

والسبت الماضي، بدأ المشيشي، زيارة إلى فرنسا، بدعوة من نظيريه الفرنسي كاستكس، وكان من المقرر أن يسافر اليوم من هناك إلى روما بدعوة رسمية من رئيس الحكومة الإيطالية جيوسيبي كونتي.