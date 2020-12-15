طيران "الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول

أعلنت شركة طيران الإمارات، في 14 كانون الأول، أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسطنبول، بعد توقف دام تسعة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وكانت الإمارات قد قررت إيقاف رحلاتها إلى إسطنبول خلال فترة الجائحة باعتبار الرحلات الجوية الذاهبة إلى إسطنبول واحدة من الرحلات الأكثر ازدحاما، الأمر الذي يتعارض مع ضرورة التباعد خلال تلك الفترة، بحسب ما ذكر موقع "hurriyetdailynews".

وجاء ذلك بناء على تعليمات من هيئة الطيران الإماراتية كجزء من سلسلة الإجراءات الاحترازية التي فرضت على البلاد.

وأوضحت بعض المصادر أن شركة طيران الإمارات خططت سابقا لاستئناف رحلاتها بين الإمارات وإسطنبول، واعتمدت يوم 17 الشهر الجاري موعدا لذلك.

وقال الناقل الوطني الإماراتي في بيان له أن الشركة ستكون قادرة على تغطية رحلات يومية إلى إسطنبول، وأنه مع إضافة اسطنبول سيرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شركة طيران الإمارات إلى 31 مدينة في أوروبا.