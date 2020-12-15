القوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما ميدانيا في معارك مع "أنصار الله" بالضالع

حققت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، تقدما ميدانيا في معارك مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة الضالع وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة " سبوتنيك "، إن القوات المشتركة من الألوية 83 مدفعية والرابع احتياط والخامس قوات خاصة مسنودة بالمقاومة، أطلقت عملية عسكرية على مواقع تمركز لجماعة "أنصار الله" شمال منطقة مريس في مديرية قَعطبة شمالي الضالع.

وأضاف أن العملية تكللت بالسيطرة على غالبية المواقع في قرية القهرة الاستراتيجية في منطقة مريس شمالي قَعطبة.

وأكد سقوط 8 قتلى من القوات المشتركة وجماعة "أنصار الله" وإصابة نحو 17 من الجانبين خلال المعارك التي استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة.

والأحد، دارت مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة و"أنصار الله"، تركزت باتجاه مواقع الجفينة وغول عباد شمال قرية بتار جنوب غربي مديرية قَعطبة شمالي الضالع، أوقعت 15 قتيلاً وجريحاً من الجماعة و6 في صفوف العسكريين، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".

وسبق ذلك، مواجهات مماثلة، الجمعة الماضية، في منطقة القهرة وموقع دار السبعة الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبهة مُريس بمديرية قَعطبة، أسفرت عن مقتل 12 عنصراً من "أنصار الله" وإصابة العديد، وفقا لوزارة الدفاع اليمنية.