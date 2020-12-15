بعد نفيه الإقالة من منصبه... تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى دولة خليجية

وجّه رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى دولة خليجية.

وهنأ آل الشيخ مملكة البحرين بمناسبة احتفالها بعيدها الوطني الـ48، وذلك عبر تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي جاء فيها: "أتقدم بخالص التهاني الى مملكة البحرين الشقيقة في يومها الوطني اعاده الله عليهم ملك وحكومة وشعبا، بأمن وأمان ورخاء وازدهار، حفظ الله مملكة البحرين".

اتقدم بخالص التهاني الى مملكة البحرين الشقيقة في يومها الوطني اعاده الله عليهم ملك و حكومة و شعبا ،بأمن و امان و رخاء و ازدهار ، حفظ الله مملكة البحرين 🇧🇭🇸🇦#اليوم_الوطني_البحريني #البحرين pic.twitter.com/7pAznMB0dy — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 15, 2020

وكان المستشار تركي آل الشيخ نفى، مساء أمس الاثنين، الأنباء المتدوالة بشأن قرار مزعوم للملك سلمان بن عبد العزيز يقضي بإقالته وتحويله للتحقيق.

وقال تركي آل الشيخ في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الرجاء من جميع الأحباب عدم الاستماع للإشاعات المغرضة".

وكانت شائعات تداولت، صباح اليوم الاثنين، بعزل المستشار تركي آل الشيخ من منصبه على خلفية قضايا فساد وتحويله للتحقيق برفقة عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع السعودية.

وعاد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية إلى وطنه قبل أسابيع قليلة بعد رحلة علاج طويلة في الخارج.