البحرين... واشنطن تصنف جماعة "سرايا المختار" منظمة إرهابية عالمية

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تصنِّف جماعة "سرايا المختار" في البحرين منظمة إرهابية عالمية.
Today’s designation of Saraya al-Mukhtar sends a strong message to the Iranian regime that we will not allow its terrorist proxies to threaten the people of Bahrain and the U.S. personnel stationed there.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 15, 2020
ونشر بومبيو تغريدة جديدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، أوضح من خلالها، قائلا:
إن تصنيف جماعة سرايا المختار البحرينية، اليوم، رسالة قوية إلى النظام الإيراني، مفادها أننا لن نسمح لوكلائه الإرهابيين بتهديد شعب البحرين والأمريكيين المتمركزين هناك".
وتابع: "تنظيم سرايا المختار يتلقى دعما ماليا ولوجيستيا من الحرس الثوري الإيراني ويمارس الإرهاب بدعم من إيران".
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