"كروز وباليستية"... إسرائيل تجري تجارب ناجحة لمواجهة "التهديدات الصاروخية"

أجرى الجيش الإسرائيلي سلسلة تجارب ناجحة في اختبار القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات الصاروخية التي تحاكي صواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن الجيش قام بإجراء سلسلة تجارب ناجحة في اختبار القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات الصاروخية التي تحاكي صواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

وذلك بالتعاون مع #وكالة_الدفاع_الصاروخي_الأمريكي.

نجاح هذه الاختبارات يعزز القدرة الدفاعية العسكرية لدولة #إسرائيل في مواجهة التهديدات القائمة الحالية والمستقبلية. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 15, 2020

وذكر أن تلك السلسلة تأتي ضمن إطار منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "مقلاع داوود"، تضمنت اختبارا لقدرات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" في اعتراض صواريخ كروز وطائرات مسيّرة.

وأكد أدرعي أن هذه التجربة تكللت بالنجاح بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، مشيرا إلى أن التجربة تعزز القدرة الدفاعية العسكرية لدولة إسرائيل في مواجهة التهديدات القائمة الحالية والمستقبلية.

أنهينا بنجاح سلسلة تجارب تدمج القدرات الإسرائيلية في مجال اعتراض الصواريخ، التي تشمل منظومتي "العصا السحرية" و-"القبة الحديدية". نصون أمن إسرائيل، في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء. pic.twitter.com/DTn3Xy4fYW — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 15, 2020

ومن جانبه، نقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن هذه التجربة الناجحة تعني وجود منظومة دفاعية مهمة ضد التهديدات القادمة من الساحتين القريبة والبعيدة، وأن التجربة تمت بالتنسيق مع جهات إسرائيلية عدة.