مصر تتفادى "حادثا مروعا" وتكافئ قائد قطار لسرعة بديهيته

تفادت مصر، صباح اليوم الثلاثاء، ما كان يمكن أن يتحول إلى كارثة بعدما حاولت سيارة نقل عبور خط للسكة الحديد تزامنا مع مرور القطار مسرعا، والذي كاد أن يصدمها.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان، إن الواقعة جرت في أثناء عبور سيارة نصف نقل لخط السكة الحديدية ما بين محطتي قنا (600 كيلومتر جنوب العاصمة) والأشراف من مكان غير معد للعبور.

وأوضحت أنه

أثناء مرور قطار (935 الأقصر/ الإسكندرية)، تمكن قائد القطار من "الرباط قبل الاصطدام بالعربة"، ولم تسفر الواقعة عن أية تلفيات أو تأخيرات على الخط، وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة، حسبما نقلت بوابة "الأهرام".

ووجه رئيس الهيئة، المهندس أشرف رسلان، بصرف مكافأة قائد القطار بالمنطقة الجنوبية، نظرا "ليقظته وتصرفه السريع في مواجهة حادث طارئ وغير متوقع".

ودعت الهيئة المواطنين لاتباع تعليمات السلامة المنظمة من قبل الهيئة وعدم المرور من غير الأماكن المخصصة لذلك، وذلك حرصا على سلامتهم وأرواحهم وحفاظًا علي سلامة وأمان مسير القطارات.

وتسبب حادث قطار في محافظة الدقهلية، قبل أيام، في إصابة 22 شخصا، بإصابات من بينها الكسور والسحجات، بعدما انفصلت إحدى عرباته.