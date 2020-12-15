البحرين تعلق على تصنيف واشنطن "سرايا المختار" منظمة إرهابية

رحبت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة "سرايا المختار" البحرينية، منظمة إرهابية.

وقالت الوزارة إن هذا التصنيف بمثابة خطوة هامة في مواجهة "الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم الإرهابي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني"، حسبما ذكرت صحيفة "الأيام".

واعتبرت أن هذه الخطوة سوف تساعد في مكافحة أنشطة التنظيم "المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع تمويله"، على حد وصفها.

وصنفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، جماعة "سرايا المختار" البحرينية كمنظمة إرهابية عالمية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تصنِّف جماعة "سرايا المختار" في البحرين منظمة إرهابية عالمية.

ونشر بومبيو تغريدة جديدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، أوضح من خلالها، قائلا: إن تصنيف جماعة سرايا المختار البحرينية، اليوم، رسالة قوية إلى النظام الإيراني، مفادها أننا لن نسمح لوكلائه الإرهابيين بتهديد شعب البحرين والأمريكيين المتمركزين هناك".

وتابع: "تنظيم سرايا المختار يتلقى دعما ماليا ولوجيستيا من الحرس الثوري الإيراني ويمارس الإرهاب بدعم من إيران".