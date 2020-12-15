الأمم المتحدة: مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يجتمع الأربعاء

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيجتمع غدا الأربعاء.

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن إدارة المصرف الليبي المركزي قرر عقد اجتماع للمرة الأولى منذ خمسة أعوام، يوم الأربعاء، من المتوقع أن يجري فيه بحث مسألة توحيد سعر الصرف.

ويشار إلى أن المصرف منقسم منذ سنوات إلى فرعين متنافسين في الشرق والغرب، إذ إن سعر صرف العملة القائم متفاوت بينهما، وذلك منذ انقسام البلد نفسه بين فصائل متناحرة.

وفي سياق متصل، قالت نادية العمراني عضو الهيئة التأسيسية للدستور بليبيا، إن فشل الحوار السياسي الليبي أصبح متوقعا.

وأضافت العمراني في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المشاورات لم تصل إلى تفاهمات حول المناصب السيادية حتى الآن، دون نتائج واضحة وملموسة ومؤثرة في المسارات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

وأشارت إلى أن "البعثة الأممية تتلاعب بالمسار الدستوري في محاولة لسلك دروب ومسالك وعرة لن تفضي لشيء"، حسب وصفها، موضحة أن "ذلك المسار بسبب الإصرار على إقصاء مشروع الدستور والإرادة الشعبية ومنع طرحه للاستفتاء على الليبيين".

ولفتت إلى أن "إعطاء لجنة الحوار غير واضحة المعالم، والاستناد على معايير وهمية وصلاحيات واسعة لا قبل لهم بها أدى للنتائج الحالية"، مؤكدة أن "البعثة سعت بشكل واضح لا شك فيه لفرض قاعدة دستورية أعدت بأياد ورؤى غير ليبية".

وشددت على أن "تحديد موعد للانتخابات دون قاعدة دستورية واضحة ودائمة وشعبية لا معنى له، سيمضي التاريخ كما مضى غيره".