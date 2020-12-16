دبي تحتفل بممثلة إسرائيلية وتضع صورتها على أهم معالمها

وضعت إمارة دبي صورة الممثلة الإسرائيلية على برج خليفة، أحد أشهر معالمها السياحية، بمناسبة عرض فيلم جديد لها.

واحتفت صفحة "إسرائيل بالعربية" بما قامت به الإمارات، ونشرت صورة لبرج دبي أثناء الاحتفال بغال غادوت.

مع الشهرة الدولية التي تتمتع بها النجمة الإسرائيلية غال غادوت، بادر القائمون على برج خليفة في دبي بعرض رسوم لها احتفالا ببدء عرض فيلمها الجديد Wonder Woman 1984

pic.twitter.com/u1PKTUYTHt — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 16, 2020

​وعلقت الصفحة على الصورة بتغريدة جاء فيها: "مع الشهرة الدولية التي تتمتع بها النجمة الإسرائيلية غال غادوت، بادر القائمون على برج خليفة في دبي بعرض رسوم لها احتفالا ببدء عرض فيلمها الجديد Wonder Woman 1984".

ووقعت البحرين والإمارات اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، في واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعقبه التوقيع على عشرات الاتفاقيات بين الجانبين بما في ذلك اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرة.