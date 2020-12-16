"سنصل له مع عقلاء الشمال"... قيادي في الانتقالي الجنوبي يتحدث عن حل الدولتين

تحدث هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عن حل الدولتين في البلاد قريبا.

وقال بريك، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، "أنا واثق بأننا سنصل لحل الدولتين مع عقلاء الشمال وليس مع اللصوص الشماليين وفي مقدمتهم الإخونجية".

وأضاف: "حتى القوميون العرب في الشمال المتحمسون للوحدة العربية كإيدلوجية سنصل معهم لذلك فلن يكونوا أشد عروبة وقومية من مصر عبد الناصر".

يطول الشرح تحت هذه التغريدة.

جنوب اليوم ليس جنوب ما بعد نوفمبر1967م ولا مايو1990م ولايوليو1994م

جنوب اليوم تراكم كل تلك التجارب والخبرات.

لن نفسد مستقبل الأجيال بتكرار الأخطاء، لن نحمل الأحقاد مهما كانت الجراح، أوروبا فقدت 50 مليون فيما بينها وخرجت متصالحة وبنت العالم المتقدم https://t.co/FY2JOJDPiw — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) December 16, 2020

​وتابع: "حربنا ليست ضد الشمال، هي ضد من يريد فرض وحدته بالإكراه".

وفي شرح لتغريدته، نشر تغريدة أخرى جاء بها: "يطول الشرح تحت هذه التغريدة.. جنوب اليوم ليس جنوب ما بعد نوفمبر1967م ولا مايو 1990م ولا يوليو 1994م".

وأضاف: "جنوب اليوم تراكم كل تلك التجارب والخبرات. لن نفسد مستقبل الأجيال بتكرار الأخطاء، لن نحمل الأحقاد مهما كانت الجراح، أوروبا فقدت 50 مليونا فيما بينها وخرجت متصالحة وبنت العالم المتقدم".