السيسي وابن زايد يبحثان في القاهرة العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي

يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، في القاهرة، لعقد مباحثات ثنائية حول تنمية العلاقات بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان، اليوم الأربعاء إن "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأضاف أنه "من المنتظر إجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك".

وتربط مصر والإمارات روابط وعلاقات وثيقة، تعززت عقب ثورة 30 يونيو 2013، وساندت أبوظبي الاقتصاد المصري في فترة الأزمات المتتالية التي تعرض لها منذ عام 2011.

وبلغت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في مصر 47.2 مليار درهم (نحو 13 مليار دولار) بنهاية أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

هذا وبحث السيسي مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، الذي زار القاهرة العام الماضي، التطورات في منطقة الخليج، وسبل دعم مكافحة التنظيمات الإرهابية في ليبيا.

وأكد السيسي خلال استقباله وزير خارجية الإمارات على "خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو الأمر الذي تواصل حتى الآن من قبل حكام وشيوخ دولة الإمارات، وانعكس على حجم التوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والإمارات تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة".