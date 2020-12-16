السعودية تعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة صباح اليوم، تمهيدًا لبدء عملية التطعيم وفق الخطط التي أعلنت عنها الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "المواطن".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الوزارة قولها إن عدد من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسحيل أمس حتى ظهر اليوم الأربعاء أكثر من "150" ألف شخص.

وأهابت الصحة بالجميع سرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين مؤكدة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

كما حدّدت "الصحة" الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40، فيما تستهدف المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.