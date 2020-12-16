مصر... تدشين موقع إلكتروني لحجز لقاح كورونا

وقال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان المصرية لمبادرات الصحة العامة، ورئيس اللجنة القومية للإشراف على الأبحاث الإكلينكية للقاح فيروس كورونا في مصر، إن الموقع الإلكتروني لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات التي حددت مسبقا.

وأشار حساني في تصريحات لصحيفة "الدستور"، إلى أن الموقع سيتيح كافة التفاصيل الخاصة باللقاح.

وأوضح أن "توزيع اللقاح سيكون وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، حيث ستكون الأولوية للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

واستقبلت مصر مساء الخميس الماضي أولى شحنات لقاح شركة سينوفارم الصينية، ضد فيروس كورونا المستجد قادمة من الإمارات.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها تقوم بإجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاحين فقط ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني، موضحة أن هذا التعاون "من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع".

جدير بالذكر أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أبرم في وقت سابق اتفاقية مع شركة الأدوية الرائدة المصرية "فاركو" لتزويد البلاد بـ 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي الأول في العالم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، "سبوتنيك V".