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    البرلمان العربي يؤكد دعمه للبحرين ضد محاولات التدخل في شؤونها الداخلية

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    أكد البرلمان العرب وقوفه التام إلى جانب ممكلة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات ضد كل من يهدد أمنها ويستهدف مقدرات شعبها ويحاول التدخل في شؤونها الداخلية.

    وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، "وام" بعث عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، برقية إلى ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين والذكرى الحادية والعشرين لتولي ملك البحرين مقاليد الحكم.

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
    © REUTERS / POOL
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    وأكد العسومي على "دعم البرلمان ووقوفه التام مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات ضد كل من يهدد أمنها ويستهدف مقدرات شعبها ويحاول التدخل في شؤونها الداخلية".

    وأكد رئيس البرلمان العربي، على "الدور الكبير الذي يقوم به ملك البحرين وقيادته الحكيمة في دعم وحماية الأمن القومي العربي من خلال تبني سياسة خارجية رسّخت المكانة المتميزة لمملكة البحرين وعزَّزت حضورها الفاعل في محيطها العربي الإقليمي والدولي، وساهمت بشكل فاعل في دعم العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي".

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    الكلمات الدلالية:
    رئيس البرلمان العربي, أخبار البرلمان العربي, البرلمان العربي, البحرين, ملك البحرين
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