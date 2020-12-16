رد فعل مرزوق الغانم لحظة إعلان فوزه برئاسة مجلس الأمة الكويتي... فيديو

رصد مقطع مصور من داخل مجلس الأمة الكويتي رد فعل النائب مرزوق الغانم، لحظة إعادة انتخابه رئيسا للمجلس.

وفي المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، يظهر الغانم وهو يتابع بشغف نتيجة التصويت، ثم يقف فرحا بفوزه، وأخذ يردد كلمات مخاطبا بها أعضاء المجلس الذين صفقوا له، غير أن صوت الغانم لم يكن ظاهرا في المقطع المتداول.

شاهد رد فعل مرزوق الغانم لحظة فوزه برئاسة مجلس الامة قبل الاعلان من قبل رئيس السن pic.twitter.com/xOzgNjqj1r — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) December 15, 2020

​وحصل الغانم على 33 صوتا فيما حصل مرشح الرئاسة النائب بدر الحميدي على 28 صوتا وبطلان 3 أصوات من بين إجمالي المصوتين وعددهم 64 صوتا، وفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لمجلس الأمة.

وحاز الغانم على عضویة مجلس الأمة أعوام 2006 و2008 و2009 وعضویة مجلس فبرایر 2012.